Calciomercato, colpo di scena Cavani: può approdare in Serie A

Con la grana silva David Silva ancora da digerire, la Lazio sta pensando alle prossime mosse di calciomercato da porre in essere per tentare di alzare l’asticella della competitività della rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi: i biancocelesti proveranno a raggiungere l’accordo con Edinson Cavani, ma la trattativa con l’attaccante uruguaiano è molto difficile.

Svincolatosi dal Psg a parametro zero, l’ex di Palermo e Napoli non disdegnerebbe un ritorno in Serie A, campionato nel quale è diventato quell’attaccante cannibale che si è fatto conoscere dal calcio europeo, ma allo stato attuale delle cose la trattativa appare molto difficile: il centravanti è ad un passo dalla firma col Benfica, ma le sue parole odierne hanno riaccesso la fiammella che Igli Tare vorrebbe far diventare un incendio a tutti gli effetti.

o stesso Cavani oggi ai microfoni della stampa sudamericana ha confermato i contatti col club portoghese, ma non ha ancora chiuso le porte a nessuna possibilità:

“Ci sono stati dei contatti col Benfica come con altre società, ma non c’è ancora nulla di definito”.