Calciomercato Juventus: parla l’agente di Dzeko

La Juventus segue Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è ritenuto da Andrea Pirlo il calciatore perfetto per i bianconeri.

Calciomercato Juventus: l’agente di Dzeko sull’interesse bianconero

Silvano Martina, agente di Edin Dzeko ha parlato del possibile passaggio del numero nove alla Juventus nel corso di un’intervista concessa a Sportitalia.

Il procuratore ha voluto smentire le voci di mercato inerenti il passaggio dell’attaccante bosniaco alla Juventus:

“Juventus? Per il momento continuerà ad indossare la maglia della Roma, poi si vedrà“.

Mercato Juventus, si cerca una punta

Ad oggi Edin Dzeko non è l’unico attaccante sulla lista della Vecchia Signora. I bianconeri, infatti, pensano anche ad altre punte che tuttavia hanno un costo di mercato per ora fuori portata.

Come Raul Jimenez, attaccante messicano ritenuto la prima scelta. La punta costa oltre 60 milioni. Più abbordabile, invece, Arek Milik del Napoli per il quale gli azzurri chiedono 40 milioni. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e questo costringe ADL a vendere. Il terzino nome è invece quello di Lacazette dell’Arsenal che costa 30 milioni per via della sua maggior età.

Il discorso Dzeko, invece, sarebbe del tutto diverso. Il costo della punta sarebbe minore ma questo non ridurrebbe l’età media della rosa. Inoltre Dzeko appesantirebbe ancora il monte ingaggi bianconero visto che il suo stipendio a Roma ad oggi è di 7 milioni.

