Calciomercato Juventus, un obiettivo snobba i bianconeri

Grandi movimenti di mercato in Serie A, dove la maggior parte delle squadre si sta muovendo per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a prendere degli innesti in più reparti. Anche a centrocampo ci saranno delle modifiche, tra entrate ed uscite.

Mercato Juventus: Locatelli respinge le avance bianconere

La Juventus pensa a come rinforzarsi a centrocampo, e già da un po di tempo pensa a Locatelli, giocatore del Sassuolo. L’ex Milan è cresciuto tantissimo in queste ultime annate, e sotto la guida di De Zerbi ha raggiunto ottimi risultati, attirando l’attenzione di molte pretendenti. La Vecchia Signora lo ha tenuto d’occhio per un possibile investimento, ma a quanto pare il giocatore non ne vuole sapere: la sua intenzione, stando a quanto riportato da cm.it, sarebbe quella di continuare il suo percorso di crescita in neroverde. Juventus beffata quindi, e che quindi dovrà assolutamente virare su altri giocatori.

Juventus: il punto sui centrocampisti

Grandi novità a centrocampo per la Juventus, ovviamente tenendo conto anche delle cessioni. Matuidi è andato via, ora si aspetta la risoluzione anche con Khedira. Ramsey e Rabiot dovrebbero restare nonostante le tante difficoltà, Arthur è al centro di molte polemiche. Ora servirà un nuovo innesto, e con Locatelli sfumato potrebbe tornare di moda il nome di Aouar, lasciando aperta la porta per Pogba.