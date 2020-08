Calciomercato Juventus: addio Ramsey, ecco quanto incasseranno i bianconeri

Juventus, addio subito ad Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese dovrebbe lasciare subito i bianconeri dopo una sola stagione.

Mercato Juventus: fissato il prezzo di Ramsey

I bianconeri sono pronti a cedere dopo solo un anno il centrocampista Ramsey. Il gallese e la Juventus non sono mai stati così lontani. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, il centrocampista potrebbe andare via dopo solo un anno.

Nelle ultime ore, infatti, il Newcastle avrebbe intensificato i contatti con la Juventus per convincere i bianconeri, e non solo, a cedere il calciatore.

Il club inglese, infatti, dovrebbe anche convincere il gallese a ritornare in Premier League.

Juve, l’offerta in arrivo per Ramsey

Il club inglese starebbe preparando un’offerta assolutamente sostanziosa: 20 milioni per la Juve, e un quadriennale da 6,5 milioni più bonus per il gallese.

La trattativa dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, se non ore, dal momento che Ramsey non è considerato un calciatore fondamentale nelle idee di Andrea Pirlo per la prossima stagione.

In bianconero il suo rendimento non ha convinto molto anche a causa dei tanti infortuni di cui è rimasto vittima nell’ultimo periodo.

Nel post lockdown il gallese è stato schierato con il contagocce da Maurizio Sarri, complice una condizione fisica non proprio impeccabile.

Leggi anche >>> Juventus, colpo dal Bayern Monaco