Calciomercato Inter, cessione in prestito per il terzino in Bundesliga! (UFFICIALE)

L’Inter ha comunicato di aver ceduto, in prestito, il suo terzino destro ad una squadra tedesca che milita in Bundesliga. Ecco tutti i dettagli dell’accordo.

Lazaro al Borussia Moenchegladbach

Anche il Borussia Moenchegladbach ha annunciato, con una nota sul proprio sito, di aver acquistato a titolo temporaneo le prestazioni di Valentino Lazaro. Quest’ultimo era stato mandato in prestito, a gennaio, in Premier League al Newcastle. Dopo il suo arrivo in nerazzurro la scorsa estate non ha mai convinto il tecnico Antonio Conte che lo relegava spesso in panchina se non in tribuna. Fu acquistato dall’Herta Berlino per una cifra che si aggira intorno ai 22 milioni di euro (esclusi i bonus), ma in Italia ha letteralmente deluso le aspettative scendendo in campo solamente sei volte senza mai lasciare il segno.

Dopo il prestito in Inghilterra con i ‘Magpes‘ non è stato riscattato dal club inglese e ha fatto ritorno a Milano. Nemmeno il tempo di disfare le valigie che subito è stata trovata una soluzione per il centrocampista della nazionale austriaca. La società tedesca lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.

Le parole di presentazione del ds dei tedeschi

“Siamo lieti di annunciare che l’operazione di mercato che riguarda Valentino Lazaro è andata a buon fine. Siamo contenti che il calciatore abbia scelto noi per il prosieguo della sua carriera. E’ un calciatore versatile e aggiungerà ancora più forza e profondità alla squadra“. Queste le parole del direttore sportivo dei tedeschi Max Eberl.