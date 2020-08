Calciomercato Inter: Messi ha deciso, lo ha comunicato al Barcellona

Novità in arrivo da Barcellona. Leo Messi ha deciso dove vorrebbe giocare.

Inter, Messi ha detto a Koeman di sentirsi fuori dal progetto

Leo Messi può lasciare il Barcellona. Altro che permanenza. Ma il destino all’Inter non è segna.

Quella di oggi doveva essere la giornata del vertice tra Leo Messi e Ronald Koeman e così è stato. Il capitano del Barcellona ha incontrato per la prima volta il nuovo del club spagnolo.

L’arrivo del tecnico olandese, infatti, era stato ufficializzato proprio ieri dal club. Direttamente dalla Catalogna, Radio EsportsRAC1 ha rivelato l’esito del faccia a faccia tra i due.

Inter, ora i tifosi possono sperare

Al di là delle parole di facciata da parte del presidente Bartomeu, Leo Messi vorrebbe andare via e questo sarebbe stato ribadito oggi nel confronto tra la Pulce e il nuovo tecnico.

Come noto oramai da tempo, per il futuro dell’argentino ci sarebbe l’Inter, che continua a sognare l’arrivo di Messi in nerazzurro, ma non solo.

Il vero grande club che aspetta di capire come finirà la vicenda di Leo Messi sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola. Il club di Premier, infatti, avrebbe tutte le carte in regola per convincere la Pulce ad accettare il trasferimento.

