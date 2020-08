Calciomercato Inter: Messi rinuncia alle vacanze: presto la decisione sul futuro

E’ il sogno di calciomercato dell’Inter e parliamo di Lionel Messi. Nonostante le diverse smentite dal club nerazzurro, il futuro della pulce sembra sempre più lontano dal club blaugrana

Calciomercato Inter, Messi torna dalle vacanze: oggi il confronto con Koeman per parlare di futuro

Ha interrotto le sue vacanze Lionel Messi, stella del Barcellona, per conoscere il proprio futuro. Il motivo è legato al confronto che vorrà avere con il nuovo allenatore del club catalano, Ronald Koeman. A dare voce a questa news è la stampa spagnola, riportata dai colleghi di Calciomercato.com, che conferma di un incontro che avverrà nel corso di questa giornata proprio tra la pulce e il tecnico olandese.

Inter, confronto tra Messi e il Barcellona: Marotta resta defilato, pronto a compiere lo stesso capolavoro che piazzò con CR7 alla sua vecchia Juve

Ad essere interessato al confronto è sicuramente l’Inter, club che potrebbe sognare il colpo in grande. Nonostante le parole di Bartomeu, patron del Barcellona, che continua a spegnere ogni voce legata al fuoriclasse argentino, l’ipotesi cessione è dietro l’angolo. La clamorosa e pesante sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League può aver messo alla luce la sua volontà di chiudere un ciclo, comunque straordinario, dello stesso Messi al club spagnolo. E sullo sfondo, tra i club, ci sarà sicuramente l’Inter tra le eventuali pretendenti. E il papà, intanto, ha trasferito a Milano il suo ufficio dove cura tutti i suoi affari. I tifosi nerazzurri e del calcio italiano, in generale, sognano in grande.