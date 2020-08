Calciomercato Brescia, risoluzione con Diego Lopez

Diego Lopez ed il Brescia hanno risolto consensualmente il contratto che li legava. L’ex Cagliari era stato esonerato e al suo posto è stato chiamato Luigi Delneri.

Risolto il contratto di Lopez

Diego Lopez lascia il Brescia. L’allenatore uruguaiano non è riuscito nell’impresa di salvare le rondinelle dalla retrocessione in Serie B. Da qualche settimana, infatti, il patron Massimo Cellino gli ha dato il benservito chiamando al suo posto Luigi Delneri (che non allenava da ben tre anni, la sua ultima panchina in A è stata quella dell’Udinese). Quest’ultimo era stato chiamato per il ruolo di nuovo direttore tecnico, ma alla fine è stato scelto per guidare la prima squadra.

Questo il comunicato ufficiale del club sul proprio sito con una nota: “Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego Lopez, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Per questo il club ci tiene a ringraziarlo per la sua professionalità e per il suo impegno dimostrato in questi mesi“.

Ritorno in Sudamerica per lui?

Quando è stato chiamato per sostituire l’esonerato Eugenio Corini, anche un’altra squadra era interessata all’allenatore di Montevideo. Il suo futuro potrebbe essere in Cile, precisamente nel Colo Colo. A meno che Lopez non decida di prendersi un anno sabbatico e aspettare la chiama giusta.