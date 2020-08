Calciomercato Juventus, arriva la decisione di Bernardeschi

La Juventus pensa al mercato, e lo fa programmando vari innesti per la prossima stagione. Serviranno dei profili giusti in ogni reparto, ma soprattutto servirà gestire al meglio la situazione legata a qualche cessione. In rosa ci sono diversi esuberi, e con l’arrivo di Pirlo sulla panchina, potrebbero cambiare varie cose.

Mercato Juventus: Bernardeschi vuole restare

Tra i tanti esuberi in casa Juventus c’è anche Federico Bernardeschi, reduce da un’altra stagione incolore, che lo ha visto giocare poco ed essere messo tra i cedibili. L’esterno bianconero ha ricevuto diverse avance, e in queste ultime settimane è stato al centro di molte voci, anche spesso venendo coinvolto in qualche operazioni con le big. L’ex viola però ha parlato chiaro, e stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe ribadito l’intenzione di non lasciare la Vecchia Signora.

Bernardeschi: con Pirlo cambierà qualcosa?

Bernardeschi, sotto la guida di Sarri, non è mai riuscito ad esprimersi al meglio. Spostato alle volte a centrocampo, e sempre troppo lontano dalla porta. L’attaccante italiano ha bisogno di nuovi stimoli e di ritornare in grande spolvero, e con Pirlo chissà che non possa ritrovare minutaggio. L’acquisto di Kulusevski rischia di sottrargli il posto, stavolta non può fallire. Per il momento una cosa è certa: niente contropartita nell’affare Milik, o qualsiasi altra destinazione italiana.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici a Londra: tutti gli affari