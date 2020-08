Bayern-PSG, Orsato in finale: settima volta per un italiano

Bayern-PSG, la finale sarà diretta dall’italiano Orsato: la designazione

Parteciperà anche l’Italia in finale di Champions League, direttamente a Lisbona: Bayern-PSG sarà diretta dal nostro connazionale, Daniele Orsato. E’ questa la designazione ufficiale dei competenti UEFA, che hanno scelto l’arbitro di Schio per la direzione dell’importante gara di Champions. In finale sarà sfida tra tedeschi e francesi, con l’italiano a guidare il match.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Atalanta, Ilicic è fuori forma: ecco quando tornerà a Bergamo

Bayern-PSG, la designazione completa della finale di Champions League

Con Orsato, gli altri connazionali come assistenti. La terna che scenderà in campo domenica sera sarà composta dagli assistenti Manganelli e Giallantini, con al VAR Irrati e l’assistente Marco Guida. A completare il gruppone degli arbitri, il rumeno Hategan in qualità di quarto uomo e al VAR offside partecipano Perez ed Hernandez, due spagnoli. L’ultima volta di un direttore di gara italiano in finale di Champions League, risale al 2013, in occasione della finale tra Bayern e Borussia, con l’ex arbitro Nicola Rizzoli in campo. Gli altri cinque fischietti del passato, furono assegnati a Braschi, Collina, Lanese, Agnolin e Lo Bello. Una soddisfazione enorme per il sistema degli arbitri italiani, scelti per questa finale da disputare al Da Luz, gara dal fascino straordinario. Un po’ d’Italia, dunque, direttamente a Lisbona e in finale di Champions League.