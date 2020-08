Barcellona, parla Koeman: “Messi? Non so nulla del suo futuro”

Il nuovo allenatore del Barcellona, l’olandese Ronald Koeman, è stato presentato in conferenza stampa accompagnato dal patron blaugrana Josep Bartomeu. Domanda scontata dei giornalisti per quanto riguarda il futuro del capitano Lionel Messi.

Koeman: “Sono entusiasta di essere qui“

Ritorno a Barcellona per Ronald Koeman: ha vestito i colori rossoblu per sei anni (ed ha vinto anche una Champions League), poi è stato allenatore della squadra B e vice in prima squadra. Dopo tanti anni ecco finalmente realizzare il suo grande sogno: allenare la prima squadra. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa durante la sua presentazione: “E’ un giorno molto felice per me. Sono contento di essere qui al Barcellona. Qui mi sento a casa mia. So quello che mi aspetta, allenare questo club non è facile ma ce la metterò tutta.

Abbiamo giocatori di qualità e sono convinto che possiamo ottenere il massimo fornendo grandi risultati. Come giocherò la mia squadra? Sono olandese, ci piace avere il controllo della palla. Voglio proporre divertimento abbinato al lavoro, solo così possiamo vincere“.

Koeman su Messi: “E’ il migliore al mondo. Parlerò con lui“

“Messi? Io non devo convincere nessuno. E’ uno dei migliori al mondo ed è una fortuna averlo in squadra piuttosto che il contrario. Non vi nascondo che mi piacerebbe molto se lui restasse qui con noi. Ha ancora un contratto, sicuramente gli parlerò“.