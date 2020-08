Atalanta, Ilicic è fuori forma: ecco quando tornerà a Bergamo

Nella giornata di oggi, i colleghi della Gazzetta dello Sport hanno raccontato quello che succederà con Josip Ilicic. L’Atalanta lo attende, dopo il suo personalissimo “ritiro” in Slovenia, perso la sua abitazione. Ha preso qualche chilo ed è fuori forma, ma il club non vede l’ora di ritrovarlo tra i protagonisti dell’organico di Gasperini. Non tornerà subito, perché il suo ritorno a Zingonia potrebbe effettivamente arrivare solo alla fine del mese di settembre. Un percorso lungo per lui, che punterà però a farsi trovare pronto per essere a disposizione del suo allenatore.