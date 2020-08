Lione-Bayern Monaco: risultato, sintesi, highlights e gol – VIDEO HIGHLIGHTS

E’ il Bayern Monaco ad ottenere la vittoria e portarsi in finale di Champions League. Sarà una partita tra due big dei loro paesi, il Paris Saint Germain affronterà il Bayern, vittorioso della semifinale contro il Lione. Non ha potuto fare niente il Lione che nei primi minuti aveva anche creato tanto ed era andato vicino al gol con un palo colpito. Poi si è scatenato Gnabry per i tedeschi. Doppietta nel primo tempo finito sul risultato di 0-2.