Roma, Mirante positivo al Covid: le ultime

Roma, Mirante contagiato: le ultime

La Roma ha annunciato la positività del portiere Antonio Mirante.

Il portiere dei capitolini, attraverso un video postato nelle storie del proprio profilo Instagram, ha rivelato di essere risultato positivo al Covid-19.

Per fortuna ad oggi l portiere sta bene e non presenta sintomi febbrili. Tuttavia in questi gironi sarà costretto comunque a rimanere in quarantena nelle mura domestiche. Queste le parole del portiere

“Come alcuni di voi sapranno, purtroppo sono risultato positivo al tampone che ho effettuato per il Covid- 19. Volevo dirvi che sto bene, ad oggi non ho avvertito nessun sintomo, non ho febbre né tosse. Volevo dirvi naturalmente che ora sarà in isolamento, spero di guarire presto e ricominciare a giocare il prima possibile. In questo modo sarò pronto per la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per i messaggi che mi stanno arrivando in queste ore, un abbraccio a tutti“.

Notizie AS Roma: il portiere Antonio Mirante contagiato è risultato positivo al tampone

Il portiere ex Parma, come tutti i calciatori, si era sottoposto ad un controllo di routine per prevenire il proliferare del virus in Serie A. Dopo il controllo è emersa la sua positivià al Covid-19. Ora il portiere sarà in isolamento fino a quando non effettuerà un secondo e terzo tampone.

Leggi anche >>> Roma, addio a Florenzi