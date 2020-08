Lione-Bayern Monaco, 0-2: risultato, sintesi e tabellino

Lione-Bayern Monaco è la semifinale di Champions League. Va in scena un match fondamentale per l’accesso alla finale di Champions 2020. Già in finale il Paris Saint Germain che aspetta l’avversario di quella che sarà un’insolita finale di Champions a porte chiuse. Qui risultato, sintesi e tabellino di Lione Bayern Monaco.

Lione-Bayern Monaco: risultato e sintesi

PRIMO TEMPO – Un primo tempo fantastico quello tra Lione e Bayern Monaco. Inizia a razzo il club francese che mette sotto i tedeschi già dai primi minuti. Poi cambia tutto, dopo diverse occasioni chiare e un palo colpito dal Lione, arriva l’eurogol di Gnabry da fuori area che con un tiro potente batte il portiere. Poi il Bayern Monaco raddoppia pure, sempre con Gnabry che da vera punta approfitta anticipando tutti in area dopo una parata del portiere Lopes su Lewandowski.

SECONDO TEMPO –

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Il tabellino

LIONE (3-5-2) : Lopes; Denayer, Marcelo, Maçal (73′ Cherki); Dubois (67′ Tete), Caqueret, Bruno Guimaraes (46′ Mendes), Aouar, Cornet; Ekambi (67′ Reine), Depay (58′ Dembele). All: Garcia.

: Lopes; Denayer, Marcelo, Maçal (73′ Cherki); Dubois (67′ Tete), Caqueret, Bruno Guimaraes (46′ Mendes), Aouar, Cornet; Ekambi (67′ Reine), Depay (58′ Dembele). All: Garcia. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng (46′ Sule), Alaba, Davies; Thiago Goretzka; Gnabry (75′ Coutinho), Muller, Perisic (63′ Coman); Lewandowski. All: Flick.

GOL: 18′ Gnabry (B), 33′ Gnabry (B)

AMMONITI: Marcelo (L), Maçal (L),

ESPULSI: –