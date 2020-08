Arriva il caos in casa Cagliari poco prima del ritiro estivo. Il club sardo, una volta effettuati i tamponi, ha avuto notizie poco positive con diversi calciatori che sono risultati positivi. Adesso cambia tutto con la società che in un primo momento ha fermato il ritiro per capire gli sviluppi della situazione. Ora si inizia a capire di più qualcosa dopo un comunicato ufficiale.

Coronavirus Cagliari, tre calciatori positivi: si torna ad allenarsi

Il Cagliari calcio ha comunicato che non sarà interrotto il raduto per il pre ritiro estivo. Domani, infatti, la ripresa degli allenamenti che è prevista al centro sportivo di Assemini, mentre il breve ritiro di Aritzo, d’accordo con il Comune, è stato rimandato alle prossime settimane. Intanto, tre calciatori sono risultati positivi al Covid e sono in isolamento, mentre altri due calciatori, che sono stati in stretto contatto con i positivi, sono in quarantena.

Coronavirus Cagliari, il comunicato sui nomi dei tre calciatori positivi

Questo parte del comunicato del club:

“Il Cagliari Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica, sono emerse le positività al Covid-19 dei componenti della prima squadra Filip Bradarić, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare. Quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi”.