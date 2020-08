Calciomercato Roma: addio Florenzi, nuovi contatti

Roma, per Alessandro Florenzi sarà nuovamente addio. Come riportato da Sky Sport il terzino è stato chiesto in Premier League.

Mercato Roma 2020: Florenzi da Ancelotti

Secondo le ultime di mercato, Alessandro Florenzi starebbe per lasciare Roma a breve. L’ex capitano della Roma, rientrato dal prestito al Valencia, sembrerebbe destinato a lasciare nuovamente la Roma.

Sul terzino c’era stato l’interesse di diversi club italiani tra i quali l’Atalanta e la Fiorentina. Tuttavia il suo destino sembrerebbe essere all’estero con l’Everton di Ancelotti.

Roma: Florenzi via a titolo definitivo

Florenzi potrebbe finire in Inghilterra ed inaugurare una nuova avventura nell’anno che porterà ad Euro 2020.

L’Everton, infatti, sembrerebbe aver messo nel mirino l’ormai ex capitano giallorosso.

L’indiscrezione era già circolata nei giorni scorsi ma nelle ultime ore ci sarebbero stati i primi contatti tra i club per l’esterno, richiesto dallo stesso allenatore Carlo Ancelotti. I prossimi giorni dovrebbero essere decisivi per chiudere la trattativa.

Nella capitale tra Fonseca e Florenzi il feeling non è mai sbocciato. Dopo alcuni mesi da titolare, il difensore è stato spesso relegato in panchina dal tecnico portoghese prima dell’addio a gennaio. Ora il terzino ha bisogno di giocare per non perdere l’occasione di partecipare alla spedizione azzurra di Roberto Mancini ad Euro 2021.

Leggi anche >>> Roma, ecco il nuovo acquisto