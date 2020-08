Calciomercato Napoli, scambio con la Roma: c’è l’accordo

Calciomercato: Napoli e Roma, scambio di cartellini in arrivo

Il calciomercato del Napoli si infiamma attorno al nome di Arkadiusz Milik, centravanti polacco pronto a dire addio al club azzurro. Ebbene sì, sarebbe arrivata al capolinea la sua avventura all’ombra del Vesuvio, con Victor Osimhen arrivato in azzurro e il futuro dello stesso attaccante numero 99, lontano dal Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, però, cercherà ovviamente una sistemazione per lo stesso Milik che, al momento, non sembra trovarsi nel nome della Juventus. Il club bianconero, infatti, virerà su altre opzioni.

Napoli, Milik per Under: c’è l’accordo con la Roma

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, Roma e Napoli sarebbero ancora a lavoro per il calciomercato che verrà. Aurelio De Laurentiis è pronto a rifarlo, come accadde per Kostas Manolas ed Amadou Diawara nella scorsa stagione. Ancora una volta uno scambio di cartellini: Arkadiusz Milik alla Roma, in cambio di Cengiz Under, talento turco che fa letteralmente impazzire Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli. Ci sarebbe già un accordo tra le parti, come rivelato dallo stesso quotidiano. Il motivo che spingerà Milik a vestire i colori giallorossi, riguarderà l’impossibilità di trasferirsi in bianconero. Sì, perché la prima soluzione gradita resta quella della Juventus, ma Bernardeschi sembra non essere intenzionato ad approdare al Napoli e il club azzurro non abbasserà le sue pretese economiche, evitando così di cederlo alla Juve.