Calciomercato Milan, si punta al ritorno del centrocampista

A pochi giorni dall’inizio del ritiro dei rossoneri, oltre a tenere banco la questione rinnovo di Ibrahimovic, si cerca di riportare a Milano il centrocampista che ha già vestito i colori rossoneri.

Bakayoko per Pioli. Il Milan ha fretta di chiudere

Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic a parte, la dirigenza del Milan pensa anche al mercato in entrata. Può ritornare il centrocampista Tièmouè Bakayoko. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport‘, il francese sarebbe il perfetto mediano che può fare al caso di Stefano Pioli. I dirigenti dei diavoli avrebbero già trovato l’accordo con il calciatore per l’ingaggio (3 milioni di euro a stagione), Si cerca, però, l’accordo con il Chelsea, proprietario del cartellino e stufo di mandare in prestito il centrocampista. O cessione a titolo definitivo o non se ne fa nulla. La richiesta è di 25 milioni di euro (al Monaco, invece, ne sono andati 40 per il suo acquisto), troppi per le casse rossonere.

Ok il prestito, ma solo con obbligo di riscatto. Un anno fa il Milan sborsò cinque milioni per il prestito. Doveva sganciarne altri 35 per l’arrivo definito che non è mai avvenuto.

Baka freme per lasciare la Premier League

Ritornato dalla squadra monegasca per fine prestito, il giocatore di origini ivoriane è ritornato alla base. Ma non ancora per molto. Non è felice di rimanere in Inghilterra e sta spingendo i ‘Blues‘ a cederlo quanto prima.