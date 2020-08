Calciomercato Milan: Thiago Silva torna? Le ultime

Il Milan potrebbe riportare in Italia Thiago Silva? Il club rossonero è sempre a caccia di un centrale che dia garanzie ed il rendimento del brasiliano in Champions League sta facendo sognare tanti tifosi.

Calciomercato Milan: Thiago Silva via da Parigi

Il centrale e capitano del PSG Thiago Silva è in scadenza di contratto. Il calciatore a 36 anni sta guidando i francesi in Champions League nonostante il suo contratto sia praticamente già scaduto.

Anche grazie al brasiliano, infatti, il Paris St. Germain ha conquistato la finalissima di Champions League.

Tra una settimana, tuttavia, il contratto con il PSG scadrà dopo il prolungamento per due mesi. Thiago Silva vorrebbe però restare in Europa e valuterà ogni proposta sul tavolo, soprattutto quella dalla Serie A italiana.

Su di lui, come detto anche in passato, ci sarebbe la Fiorentina di Commisso.

Ieri il calgiatore ha parlato anche del suo futuro:

“Non so se potrò tornare, vederemo cosa accadrà con il mio agente”.

Milan: Thiago Silva alla Fiorentina?

Le parole arrivate dopo la vittoria sul Lipsia aprono a diverse strade. Il Milan sarebbe un’ipotesi affascinante, un ritorno di fiamma prestigioso, visto che il centrale brasiliano ritroverebbe Ibrahimovic e un ambiente che lo ha sempre apprezzato.

Tuttavia, come riportato da cm.com, il ritorno di Thiago Silva non appare così caldo. Sarebbero giunti segnali poco positivi per il classe classe ’84, il quale si sarebbe proposto tramite il suo entourage. Come detto su di lui in Italia ci sarebbe la Fiorentina.

