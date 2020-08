Calciomercato Milan, nuova squadra per Thiago Silva

Il Milan pensa ad una sorta di rivoluzione in vista della prossima stagione, e pensa soprattutto a come portare degli innesti di talento e soprattutto di esperienza per Pioli. Serviranno dei giocatori capaci di essere leader, e in questi ultimi tempi si era fatto anche il nome di Thiago Silva.

Ultime Milan: Thiago Silva proposto al Chelsea

Riportare Thiago Silva al Milan sarebbe senza dubbio un sogno, ma se pensiamo al brasiliano ancora una volta in rossonero, non possiamo non prendere in considerazione tutte le problematiche del caso. Il difensore è in uscita dal PSG, ma in queste settimane sta avanzando la candidatura di diverse squadre: l’ultima, il Chelsea. Pare infatti che il giocatore sia stato offerto ai Blues, i quali non disdegnerebbero affatto dell’acquisto. Un rinforzo importante per Lampard, soprattutto in vista della partecipazione alla prossima Champions League. Questa la notizia riportata dal portale inglese Telegraph.

Thiago Silva di nuovo in Italia?

Il futuro di Thiago Silva è ancora parecchio incerto, e l’unica cosa sicura è il suo addio al PSG una volta terminata la stagione. La finale di Champions sarà la sua ultima con i parigini, e da lì in poi ci si aspettano delle novità importanti. Intanto, sul brasiliano, c’è anche un altro club italiano. QUESTI I DETTAGLI RIPORTATI DALLA NOSTRA REDAZIONE.