In attesa di un possibile prolungamento di contratto con il Milan ancora per un anno, Zlatan Ibrahimovic continua le sue vacanze con la compagnia della giornalista Diletta Leotta.

Ibrahimovic-Leotta, continua il feeling tra i due

Lo svedese è ancora in vacanza in Sardegna prima di iniziare il ritiro con i rossoneri. Ma non è affatto solo. Infatti continua il feeling con la giornalista di ‘Dazn‘, Diletta Leotta. Tra i due potrebbe essere nato qualcosa in più di una possibile amicizia, dopo aver girato alcuni spot pubblicitari. Dalla Svezia giungono voci che potrebbe esserci aria di divorzio tra l’ex Los Angeles Galaxy e la moglie. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto non ci sono novità: Raiola, per il suo assistito, continua a chiedere sette milioni di euro mentre la dirigenza è ferma a cinque. Tra pochi giorni partirà la nuova stagione dei rossoneri e potrebbe mancare proprio il loro centravanti.

La voglia di ‘Ibracadabra‘ è quella di proseguire la sua avventura con questi colori. Una cosa è certa: almeno per il momento non ci sono club che potrebbero offrire ad un calciatore di trentanove anni le cifre che lui chiede.

Chiudere la carriera in Svezia sarebbe il ‘Piano B’

L’Hammarby, squadra di cui è il proprietario, potrebbe essere il suo ultimo club come giocatore se non dovesse legarsi al Milan ancora per un altro anno.