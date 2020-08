Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic o ritiro: nessun’altra alternativa

Sempre caldo il nome di Zlatan Ibrahimovic per quel che concerne il calciomercato del Milan. Sì, perché il rinnovo è sempre il tema principale attorno allo svedese.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: si va verso la firma, lo svedese non ha altra scelta

I fuoriclasse sono intramontabili, ma è pur vero che i calciatori, ad una certa età, nonostante le loro immense qualità, finiscono con il non essere più oggetti del desiderio dei vari top club al mondo. E’ per questo che Zlatan Ibrahimovic non ha alternative: o trova il rinnovo con il Milan oppure sarà addio, probabilmente per un ritiro dal calcio giocato. Non esistono, appunto, altre soluzioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ibra e Diletta: nasce la love story?

Milan, rinnovo Ibrahimovic: firma o ritiro dal calcio

Ad analizzare la questione, sono i colleghi di Calciomercato.it, che raccontano lo scenario attorno a Zlatan Ibrahimovic. Il talento svedese, così come tutti gli altri, comincerà la stagione a Milanello praticamente tra cinque giorni. Lunedì si riuniranno tutti al centro tecnico per i test, come da protocollo, per il Coronavirus. Ma occhio, perché il rinnovo non è ancora arrivato e tutti si chiedono se ci sarà o meno proprio anche l’attaccante svedese. La firma non è ancora arrivata, nonostante si sia trovato già un accordo. I tifosi milanisti sono in apprensione, ma la situazione sembra già scritta: il calciatore, a 39 anni – che compierà ad ottobre -, non sembra avere altre soluzioni. Nessun club si è fatto avanti per lui, motivo per il quale o rinnoverà con il Milan, nel prestigioso ruolo di “prima donna”, giocandosi anche la chance di Europa League, oppure sarà addio con ritiro dal calcio giocato.