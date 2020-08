Calciomercato Milan, dg Benfica: “Florentino al Milan? Non credo”

Milan, Florentino si allontana. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dal Portogallo il centrocampista Florentino potrebbe non partire.

Calciomercato Milan, dg Benfica allontana Florentino

Tiago Pinto, direttore generale del Benfica, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a SkySport del nuovo progetto tecnico-sportivo del club lusitano che ha intenzione di investire molto nel prossimo mercato:

“Vogliamo fare una squadra più forte, per migliorarci sia in Portogallo ma anche per competere in Champions League. Ora tutti parlano di noi per quello che stiamo facendo sul mercato, ma non è cambiato molto rispetto agli ultimi mesi La nostra volontà è quella di costruire una grande squadra per aumentare il livello della nostra formazione”.

Benfica, non solo Cavani: le ultime sul mercato

Il dg ha parlato del mercato sia in entrata che in uscita, partendo dal grande colpo Cavani che le Aquile potrebbero presto mettere a segno ed arrivando all’uscita di Florentino, calciatore a lungo inseguito dal Milan:

“Cavani è un ottimo giocatore ma posso parlare solo di acquisti ufficiali, per ora lui non è un nostro calciatore. Vogliamo parlare di Waldschmidt, Vertonghen, Everton e di tutti quelli che sono ufficiali. Florentino è un giovane che ha un grande potenziale e qualità, il mio pensiero dice che continuerà a giocare al Benfica. Andrà al Milan quest’estate? Non credo”.

