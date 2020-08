Calciomercato Milan, il primo colpo può arrivare dalla Turchia

In attesa di definire e di risolvere la questione legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, la società rossonera cerca di piazzare il primo colpo di calciomercato.

Rispunta il nome del centrocampista Omur

Ritorno di fiamma per Abdulkadir Omur. Già lo scorso anno i dirigenti chiesero informazioni al Trabzonspor, squadra che ne detiene il cartellino. In questi giorni si sono verificati altri contatti tra le società, I turchi chiedono almeno 30 milioni di euro per il ventunenne. Sul calciatore c’è anche un’altra squadra di Serie A: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il procuratore del nazionale turco ha rilasciato un’intervista dove dichiarava che il suo assistito in patria viene considerato come un simbolo. Come in Italia si venerano Baggio, Totti e Del Piero.

Il Milan avrebbe offerto 20 milioni di euro più il 10% della possibile rivendita in futuro. Invece dal Portogallo il Benfica ne ha offerti 23 ma senza risposta positiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, si punta al ritorno del centrocampista

Il ds del Benfica spegne gli entusiasmi su Florentino Luis

Il Milan è interessato anche all’altro giovane portoghese Florentino Luis. Ma a confermare che il mediano rimarrà ancora in patria è stato lo stesso direttore sportivo del club lusitano: “E’ giovane con grandi potenzialità e qualità, continuerà a giocare con noi. Milan? Lo escludo”. Per la fascia destra non si spengono le speranze che portato al francese Aurier del Tottenham, 23 milioni sono considerati eccessivi per il terzino. Si spera in un ulteriore sconto.