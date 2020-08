Calciomercato Lecce, ufficiale l’esonero per Liverani

Una stagione comunque più che dignitosa, ma che purtroppo per il Lecce si è conclusa con un’amara retrocessione. Il club salentino ha condotto un’annata piena di difficoltà, con un Liverani che è però riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. A fine campionato si era parlato di eventuali decisioni e valutazioni, ora sono arrivate delle importanti novità.

Ultime Lecce: esonerato Liverani, il comunicato

Ebbene la decisione finale su Liverani è arrivata: il tecnico è stato sollevato dall’incarico, e poche ore fa è stato ufficializzato il tutto. Quest’ultimo aveva espresso la sua disponibilità a restare alla guida della squadra anche in Serie B, ma a quanto pare la dirigenza ha voluto optare per un’altra strada. Questo il comunicato:

“L’U.S. Lecce SpA comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il sig. Fabio Liverani. Il club riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità”.

Liverani resta in Serie A?

Lecce e Liverani si dividono, e con molte probabilità difficilmente si rincontreranno in futuro. Il tecnico ha diverse estimatrici in Serie A, e chissà che non possa ottenere una nuova panchina nella prossima stagione. Per i salentini invece è tempo di rinascita, con il nuovo allenatore che probabilmente verrà annunciato nei prossimi giorni a venire.