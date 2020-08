Sfumato il possibile arrivo di David Silva che ha preferito accasarsi alla Real Sociedad e quindi ritornare in Liga, la Lazio sta studiando altri profili per alzare il livello della squadra che affronterà la prossima Champions League dopo tredici anni dall’ultima volta.

Igli Tare segna nella sua lista anche il nome di James

James Rodriguez è in uscita dal Real Madrid. Il colombiano in questa stagione con il Real Madrid ha giocato con il contagocce con Zinedine Zidane che, oramai, lo ha fatto fuori dal suo progetto tecnico. Ed è per questo che anche la Lazio (come altri club, uno su tutti l’Everton di Carlo Ancelotti) starebbe pensando proprio all’ex Monaco per la trequarti. Si cerca un vice Correa . L’agente di James, Jorge Mendes, ha offerto il suo assistito a vari club. Il suo contratto con i ‘blancos‘ scade nel gugno 2021. Unico problema è l’ingaggio del calciatore: guadagna quasi sei milioni di euro a stagione. I biancocelesti possono arrivare fino a tre.

Il calciatore ha voglia di rimettersi in gioco e lo fa rilasciando un’intervista ad un podcast radiofonico: “E’ brutto non giocare, so bene che posso giocare sempre ed in qualsiasi momento. Se non fossi all’altezza della situazione lo accetterei senza problemi“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, sfumato Silva si punta al ritorno in Italia di ex Inter

Rodriguez: “Voglio giocare e vincere“

“Sono un tipo di persona che gioca per vincere. Futuro? Sono curioso di sapere anche io cosa farò e dove andrò. Possono passare giorni o addirittura settimane, questo non lo so. L’anno scorso volevo andare via dal Real, ma Perez non mi ha lasciato partire. Quella appena trascorsa posso considerarla una delle stagioni più brutte che abbia mai disputato“.