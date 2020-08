Calciomercato Juventus, arriva la decisione di Higuain

Grandi movimenti di mercato in casa Juventus, e soprattutto per quel che riguarda le uscite. I bianconeri, prima di andare ad investire per rinforzare la rosa, dovranno gestire al meglio gli esuberi. Uno di questi è Gonzalo Higuain, sul quale sono circolate tanti voci sul futuro.

Mercato Juventus: Higuain, ecco la destinazione preferita

Il futuro di Higuain è ancora parecchio incerto, e ad oggi è davvero complicato fare delle previsioni concrete. Quello che sappiamo però è che il Pipita a breve discuterà con Pirlo. L’argentino non disdegnerebbe affatto dal proseguire in bianconero, ma se proprio dovesse scegliere la prossima destinazione, opterebbe per l’MLS. In passato si era parlato di un ritorno in patria, ma è stato lo stesso attaccante ad escludere la pista. Ad oggi gli Stati Uniti sembrano essere nel suo futuro, vista anche la presenza del fratello Federico. Questa la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport.

Higuain: Pirlo può dargli una chance?

Da qui a breve si conoscerà la prossima destinazione di Higuain, a patto che ce ne sia bisogno. L’argentino, in maniera comunque poco probabile, potrebbe addirittura restare alla Juventus, ovviamente in base a cosa deciderà Pirlo. Il neo tecnico bianconero potrebbe anche dargli una chance, ma molto dipenderà da come ci si muoverà sul mercato.

