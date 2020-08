Calciomercato Juventus, si accelera per un difensore

La Juventus vuole riconfermarsi campione anche la prossima stagione, ma per farlo dovrà assolutamente alzare l’asticella. I problemi evidenziati in questa annata sono apparsi soprattutto sulle fasce difensive, dove sia Alex Sandro che Danilo sono stati costretti a delle assenze per via di infortuni vari. Servirà qualche rinforzo, e possibilmente di qualità.

Ultime Juventus: si fa sul serio per Gosens

Tra i tanti obiettivi della Juventus per migliorare la squadra, c’è soprattutto Robin Gosens, autentica sorpresa di questo campionato. Il laterale tedesco ha segnato tantissimo e ha servito diversi assist, risultando uno dei migliori in assoluto della sua squadra e non solo. L’Atalanta ha beneficiato della sua esplosività, e adesso anche i bianconeri vorrebbero accelerare i tempi. La Vecchia Signora fa sul serio, e da qui ai prossimi giorni sono previste delle novità importanti, a partire da qualche offerta vera e propria. Questa la notizia riportata dal Corriere di Bergamo.

Juventus-Gosens: il prezzo

La Juventus ha intenzione di prendere Gosens, ma per farlo dovrà assolutamente accelerare i tempi vista la folta concorrenza. Il prezzo per il giocatore dell’Atalanta si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, una cifra comunque alta ma considerevole visti anche i margini di miglioramento. Gasperini vorrebbe trattenerlo, Paratici intanto continua a spingere.

