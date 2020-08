Calciomercato Juventus, Paratici vola a Londra per definire il colpaccio

La Juventus è alla ricerca del nuovo centravanti che prenderà il posto di Gonzalo Higuain nel prossimo campionato e non solo.

Paratici in missione per Raul Jimenez

L’obiettivo numero uno del club bianconero ha un nome ed un cognome: Raul Jimenez. L’attaccante messicano è la prima scelta per il reparto offensivo. Un ottimo sponsor nella trattativa può essere Cristiano Ronaldo, visto che entrambi i calciatori hanno lo stesso procuratore. Secondo ‘TuttoSport‘ il Wolverhampton, squadra proprietaria del cartellino del giocatore, potrebbe ricevere in cambio alcune contropartite che farebbero al caso del tecnico portoghese Espirito Santo. Si era parlato di Ramsey, Douglas Costa ed Alex Sandro. Ma ai ‘Wolwes‘ interessa il turco Merih Demiral. Non è da scartare anche il giovane Cristian Romero che ha concluso la sua esperienza al Genoa e che potrebbe fare nuovamente le valigie e approdare in Premier League.

Sul messicano non ci sono solo i bianconeri: anche il Manchester United ha fatto un pensierino per il ventinovenne.

Dzeko è il ‘Piano B’ per il club di Agnelli

Se la trattativa per Jimenez non dovesse decollare, la Juventus avrebbe pronta già l’alternativa. Il nome porta a quello dello bosniaco Edin Dzeko. Questo potrebbe essere una bocciatura per Arkadiusz Milik che non rinnoverà il contratto con il Napoli. Con il Valencia proseguono i colloqui per le cessioni, a titolo definitivo, di Rugani e De Sciglio. Si prova a far ritornare a casa Paul Pogba. Agnelli sarebbe disposto a sacrificare anche Dybala pur di riaverlo e regalare un centrocampista di qualità ad Andrea Pirlo. Senza dimenticare che sulla lista della società ci sono i nomi di Zaniolo e De Paul.