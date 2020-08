Calciomercato Juventus: Douglas Costa lascia, le ultime

Juventus, Douglas Costa potrebbe andar via in estate. L’esterno brasiliano, complici i tanti infortuni che ne hanno minato le prestazioni a Torino, potrebbe essere al capolinea della sua avventura in Italia.

Mercato Juventus: il Manchester United vuole Douglas Costa

Secondo le ultime di mercato, il Manchester United avrebbe messo nel mirino l’esterno bianconero Douglas Costa.

Il brasiliano piace molto al tecnico Solskjaer, che vede nel numero 11 bianconero un giocatore capace di integrarsi al meglio ed aggiungere qualità e corsa al suo 4-2-3-1.

I Red Devils, come riportato da Sky Sports UK, proveranno nei prossimi giorni ad imbastire una trattativa con la Juventus.

Juventus, nessun muro per Douglas Costa

Dal canto sui i bianconeri non avrebbero intenzione di trattenere l’esterno brasiliano. Il club di Agnelli, infatti, nel caso in cui lo United decidesse di avanzare un’offerta per Douglas Costa, potrebbe sedersi al tavolo.

La Juve, tuttavia, non vuole però svendere il suo esterno nonostante i continui infortuni che ne hanno anche fatto calare il prezzo in questi anni. Costa era arrivato dal Bayern Monaco per quasi 40 milioni di euro. La Juventus, per questo, non ha alcuna intenzione di fare minusvalenza con il suo cartellino. Per cedere l’esterno servirà un’offerta pari a questa cifra o magari più importante.

