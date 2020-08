Calciomercato Juventus: colpo in difesa dall’Arsenal

Juventus, a sorpresa il rinforzo in difesa potrebbe arrivare dall’Arsenal.

Mercato Juventus: Bellerin in arrivo dalla Premier

La Juventus potrebbe chiudere a sorpresa un colpo dall’Arsenal. Secondo le ultime in arrivo dall’Inghilterra e riportate in Italia da cm.com, i bianconeri starebbero pensando di mettere in piedi uno scambio che verrebbe coinvolto Daniele Rugani.

Il centrale ex Empoli, infatti, è uno di quei giocatori che non hanno convinto appieno in bianconero e dovrebbe lasciare Torino in estate.

Per questo la dirigenza della Juve potrebbe dar vita ad uno scambio di mercato o cederlo in caso di un’offerta congrua.

In questi giorni Fabio Paratici sarà a Londra per chiudere l’attaccante ma questa potrebbe essere anche l’occasione giusta per incontrare la dirigenza dell’Arsenal e discutere di Hector Bellerin.

Mercato Juventus: Bellerin il nuovo terzino?

Da sempre l’Arsenal è interessata a Daniele Rugani. Per questo le due società potrebbero mettere in piedi uno scambio. Il difensore andrebbe all’Arsenal in cambio di Hector Bellerin, difensore spagnolo ma di un anno più giovane di Rugani. Lo scambio avverrebbe alla pari, con una valutazione di entrambi i calciatori fissata a 25 milioni di euro.

Un prezzo, quello fissato, che permetterebbe ad entrambi i club di fare pluvalenza. Bellerin milita nei Gunners da 6 stagioni e ha nel palmarès 3 Fa Cup e 2 Community Shield.

