Calciomercato Inter, il ds del Brescia: “Vi svelo il futuro di Tonali”

Inter, Tonali si avvicina? Arriva l’annuncio dal Brescia.

Mercato Inter: Perinetti apre all’addio di Tonali

Giorgio Perinetti, nuovo direttore sportivo del Brescia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Kiss Kiss del futuro di Sandro Tonali e del possibile passaggio all’Inter o alla Juventus.

«Inutile girarci intorno, Tonali è uno dei calciatori che può lasciare Brescia. È un ragazzo che ha attirato su di se tantissime squadre importanti, ma non darei nulla per scontato. Tutto è aperto, il presidente Cellino sta facendo le cose di persona per accontentare tutti, la piazza ed il calciatore. Il ragazzo immagino possa essere il punto focale del calciomercato del nostro club e per questo il suo futuro è un argomento delicato. Ora è prematuro dare tutto per scontato e definitivo».

Ultime Inter: la trattativa per Tonali

Secondo le ultime di mercato, Sandro Tonali ed il suo agente Beppe Bozzo avrebbero già trovato un’intesa con l’Inter per il nuovo contratto del calciatore. Per l’ok definitivo al passaggio di Tonali alla corte di Conte ora servirebbe solo l’accordo con Cellino. Il presidente chiede oltre i 35 milioni messi sul piatto dall’Inter ma Marotta, dopo la retrocessione del Brescia, non sembra aver intenzione di alzare la cifra.

