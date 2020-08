Calciomercato Fiorentina, clamorosa ipotesi Bernardeschi: la situazione

Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi proposto dalla Juve: tutto quello che c’è da sapere

Ha del clamoroso la news di calciomercato che giunge oggi in redazione: Federico Bernardeschi sarebbe stato proposto alla Fiorentina. Per il fischiatissimo ex viola ci sarebbe stata un’ipotesi di ritorno in Toscana, non gradito però dai tifosi e dallo stesso calciatore, che vedrebbe il futuro altrove e non nel club nel quale è cresciuto e tifava sin da bambino. Una soluzione molto complessa, ma la notizia è annunciata dai colleghi della Gazzetta dello Sport, che ha analizzato la situazione attorno al talento italiano.

Fiorentina, la Juventus mette sul piatto Bernardeschi: tentativo di assalto per Federico Chiesa?

Come riportato dalla rosea, le intenzioni del club bianconero sarebbero quelle di liberarsi di Federico Bernardeschi, calciatore ormai finito ai margini del club. E la stessa Juventus vuole trarre vantaggio dalla sua cessione. Come? Proponendolo proprio ai viola, per imbastire un’importante trattativa che porterebbe così l’altro Federico, Chiesa, in bianconero. La situazione però è più complessa del previsto perché nonostante qualche idea venuta fuori tra Joe Barone, Pradé e lo stesso patron Rocco Commisso, lo scambio sembra non possibile, per un incrinatura nei rapporti ormai tra l’ambiente viola e Bernardeschi. Nel frattempo la Juventus, che tenterà comunque di cederlo, ascolterà le proposte in arrivo dalla Liga: c’è l’Atletico Madrid sul calciatore.