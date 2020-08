La Fiorentina pensa anche a rinforzare la difesa oltre al possibile acquisto di Javi Martinez per la mediana. Si guarda in casa Brescia per un centrale.

L’agente di Cistana conferma: “I viola lo seguono“

Dopo la retrocessione in Serie B, in casa Brescia è ora di vendere alcuni pezzi pregiati. Lo sa bene Massimo Cellino che, molto probabilmente, dovrà salutare il baby talento Sandro Tonali. L’Inter lo sta aspettando. Come del resto anche Torregrossa e Donnarumma non ripartiranno dalla cadetteria con la maglia biancoceleste. Un altro che lascerà la squadra è Andrea Cistana. Il centrale è stato uno dei pochi a salvarsi nell’ultima stagione nella massima serie. Il calciatore ha diverse pretendenti sul mercato, una tra queste è proprio il club di Rocco Commisso. Il procuratore del calciatore, Beppe Galli, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Bruno Toscana‘: “Il suo nome è molto chiacchierato perché difensori centrali della sua età, molto bravi, non ce ne sono in giro.

Devo dire che alcuni mesi fa anche il Napoli aveva chiesto informazioni sul mio assistito, poi non si è concretizzato più nulla. Con i dirigenti della Fiorentina abbiamo parlato poco ma il profilo di Andrea piace molto e questo ci può solo riempire di orgoglio“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, per la mediana spunta un ex Roma

Galli: “Bisogna superare l’ostacolo Cellino”

“I viola sono una squadra ambiziosa ed il fatto che abbiano puntato uno come lui lo riempie di gioia. Bisogna parlarne prima con il patron Cellino perché è un osso duro, è uno che non fa sconti. Lo cederà solo se dovesse arrivare un’offerta pari al valore del ragazzo“.