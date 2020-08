Calciomercato Atalanta, fissato il prezzo per un obiettivo

L’Atalanta, dopo aver disputato una stagione straordinaria, si dice pronta per rinforzare la rosa in vista della prossima. La Champions League porterà la Dea a dover fare nuovi innesti, magari di livello europeo. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma occhio a quello che può succedere in attacco.

Ultime Atalanta: fissato il prezzo per Thauvin

Per l’attacco del prossimo anno l’Atalanta ha messo nel mirino anche Thauvin, esterno del Marsiglia che negli ultimi anni ha disputato delle ottime stagioni. Il francese ha ritrovato grande continuità dopo l’esperienza al Newcastle, e adesso è senza dubbio uno dei punti fermi della squadra francese. La Dea ci sta facendo più di un pensierino, e intanto il prezzo è stato fissato: l’attaccante costa intorno ai 20 milioni di euro, cifra piuttosto abbordabile. Questa la notizia riportata da L’Equipe.

Thauvin il sostituto di Ilicic?

Thauvin è un obiettivo concreto per l’Atalanta, già pronta a fare l’ennesimo salto di qualità in questi ultimi anni. Il francese, per caratteristiche, è molto simile ad Ilicic: sinistro fantastico, grandi doti in dribbiling, e una mente a tratti geniale. Rispetto allo sloveno però, Thauvin predilige la velocità, caratteristiche che lo ha portato a segnare tanto e a fare molti assist. Gasperini saprebbe come valorizzarlo, ma la trattativa per il momento resta in alto mare.

