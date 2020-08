Calciomercato Atalanta: colpo Champions per Gasperini

Calciomercato Atalanta, a un passo Miranchuk

E’ ormai avviata la trattativa tra Atalanta e Lokomotiv Mosca per Aleksey Miranchuk. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti tra la dirigenza orobica e l’agente del 24enne russo, che piace molto anche al Milan.

Duttile e spendibile anche come esterno in un tridente d’attacco, per Miranchuk dal 2013 ad oggi sono state collezionate 176 presenze e 32 reti con la Lokomotiv Mosca: per l’Atalanta il tipo di profilo ideale per un’operazione in stile Dea. Un colpo comunque non semplice, anche dopo il sondaggio dell’Atalanta: dal club russo attendono l’offerta, ma il nodo è soprattutto la richiesta di ingaggio del giocatore russo.

Nonostante tutti questi ostacoli la situazione pare si stia però delineando pian piano: Miranchuk sarebbe il colpo perfetto per la trequarti degli orobici. In attesa di capire anche quale potrebbe essere il futuro di Ilicic, il centrocampista della Lokomotiv andrebbe ad alternarsi con Gomez, Malinovskyi e proprio con lo sloveno per i due posti sulla trequarti alle spalle di Zapata e Muriel.