Il quarto posto in campionato consentirà alla Lazio di partecipare alla prossima edizione della Champions League, dopo 13 anni. Un traguardo che implica inevitabilmente la necessità di rinforzarsi con giocatori di esperienza internazionale.

Lazio, l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport

L’obiettivo dei biancocelesti è quello di rinnovare il reparto offensivo. Sfumato dopo un lungo corteggiamento, l’ex giocatore del Manchester City, David Silva, che per motivi familiari ha deciso di tornare in Spagna per vestire la maglia della Real Sociedad, ora i capitolini pensano a James Rodriguez del Real Madrid. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima idea di Tare sarebbe quella di provare a convincere il giocatore a trasferirsi in Italia. Il colombiano ha collezionato solo 8 presenze in stagione, realizzando una rete e un assist, condizionata da numerosi infortuni.

News Lazio, gli scenari della suggestione Rodriguez

Jamez Rodriguez, non rientra più nei piani delle Merengues e in un’intervista ha ammesso che il desiderio è quello di andare via. Il 29enne, inoltre, ha precisato che gradirebbe giocare in Serie A o in Premier League. La volontà del giocatore è chiara, ma i nodi sono legati ai costi dell’operazione. Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2021 e guadagna 6 milioni di euro.

L’intenzione dei biancocelesti è quella di offrire un ricco contratto pluriennale per ammortizzare le perdite nei prossimi anni. Il Real Madrid, invece, cercherà di monetizzare al massimo dalla cessione del giocatore. La trattativa non è ancora iniziata, ma la Lazio sogna il grande colpo e spera questa volta di portarlo a termine. In alternativa si pensa al ritorno di Felipe Anderson, ceduto due anni fa al West Ham.