Lipsia-PSG: risultato, sintesi, gol e highlights

Lipsia-PSG: ecco la sintesi della gara tra i tedeschi ed i francesi. Il club allenato da Tuchel accede alla finale dopo una gara poco equilibrata.

Lipsia-PSG: il primo tempo

Partono bene i francesi che trovano subito il gol grazie ad uno svarione del portiere del Lipsia. Sulla rete, tuttavia, Neymar tocca il pallone con il braccio ed il direttore di gara annulla. Poco male perchè poco dopo su calcio di punizione battuto da Di Maria arriva l’incornata ancora di Marquinhos che regala il vantaggio al PSG. Il Lipsia non entra mai in partita e subisce un’altra rete. Altro svarione della difesa e palla per Di Maria dopo il velo di Neymar, l’argentino addomestica e mette dentro il raddoppio.

Lipsia-PSG: il secondo tempo

Nel secondo tempo il club tedesco prova a cambiare qualcosa in attacco ma non fa mai male al PSG. Il club francese controlla la partita e la chiude con Bernat. Il terzino sfrutta un altro pasticcio della difesa della RB e segna il gol che chiude di fatto la qualificazione che i francesi portano a casa con merito. Nonostante l’arrembaggio finale del Lipisa, infatti, è il Paris Saint Germani a sfiorare in contropiede il gol del poker.

