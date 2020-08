Lazio, David Silva: “Avevo tante offerte, ecco perchè ho scelta la Real”

Lazio, David Silva spiega la sua scelta

David Silva, nuovo calciatore della Real Sociedad, ha parlato nel corso di un’intervista ai canali social del club spagnolo, l’ex City – corteggiato a lungo dalla Lazio – ha parlato della sua scelta:

“Sono molto contento di aver firmato con questo grande club, io penso che questa squadra potrà fare grandi cose. Avevo tante offerte, ma ho scelto la Real perché stanno facendo bene ed il loro stile di gioco si adatta molto alle mie caratteristiche. Anche la famiglia mi ha aiutato, è stata fondamentale per farmi scegliere di venire qui. Quando firmi per un nuovo club non vedi l’ora di iniziare anche se ora ho bisogno di riposo fisico e mentale.”.

La risposta a Tare

Nella giornata di oggi aveva parlato anche il ds della Lazio Igli Tare, ed il padre del giocatore. Tare, in una nota, aveva accusato: ​

“Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”.

David Jiménez, invece, ha voluto commentare queste parole:

​”Ci sono stati contatti con la Lazio, ma anche con la Real ed altri club. Alla fine mio figlio ha preso la decisione di andare alla Real. Non avevamo chiuso nessun accordo, a David ha sorpreso la reazione del club. Ognuno può decidere quel che vuole, la Lazio ha sentito solo gli agenti mai il calciatore. Perciò non capisco perché lo tirino in ballo come persona visto che non c’era nulla di chiuso con la Lazio”.

