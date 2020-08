Italia, addio Mancini? Il sostituto sarebbe clamoroso

Italia, clamoroso ma possibile addio di Mancini: non avrebbe digerito una cosa dalla FIGC

Il valzer delle panchine in Italia potrebbe vedere un effetto domino sulla Nazionale dell’Italia. Ebbene sì, il posto di Roberto Mancini non è poi così saldo, commissario tecnico pronto a regalare un sogno all’Italia per quel che riguarda Euro 2020, divenuto oggi 2021. Sì, perché gli azzurri torneranno in campo per la Nations League non appena sarà il possibile, ma il futuro dell’Italia, potrebbe vedere sulla panchina un nuovo tecnico.

Italia, i candidati per la Nazionale: Sarri e Allegri, intanto Mancini potrebbe tornare ad allenare un top club

A rivelare la news sono i colleghi del portale giornalettismo.com, con l’addio di Roberto Mancini possibile. Il motivo? Non avrebbe digerito la scelta di Gravina di andare a contattare Marcello Lippi nello scorso luglio. Momenti di riflessione dunque per l’ex Inter e Manchester City e la stessa riflessione, per il futuro, avviene ai vertici della FIGC. Inoltre Mancini sarebbe stato indicato come primo nome da Agnelli, che poi ha virato su Pirlo per una scelta più immediata. I nomi caldi per la Nazionale, ovviamente, sono quelli di Maurizio Sarri, appena esonerato dal club bianconero. Ma un’altra idea, più concreta, è quella di Massimiliano Allegri. Sarebbe lui il candidato numero uno per la Nazionale azzurra, mentre Mancini tornerebbe in un club: su di lui è venuto fuori l’interesse del Paris Saint-Germain.