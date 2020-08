Mercato Inter, Bartomeu: “La verità su Messi e Lautaro”

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato di mercato e non solo in occasione dell’arrivo di Koeman in panchina.

Il numero uno del club catalano ha parlato di Leo Messi e del possibile colpo Lautaro Martinez in conferenza stampa dove ha annunciato l’arrivo di Koeman come nuovo allenatore del Barcellona:

“Messi è il miglior giocatore del mondo. Ed è nostro. Nel nuovo progetto di Koeman il nostro numero dieci sarà al centro, ho parlato con Koeman e mi ha detto che Messi per lui sarà una colonna della sua idea di calcio.Contratto? Messi ha un contratto fino al 2021, lo sa lui e lo sanno anche i club. Parlo con Messi regolarmente e sento spesso anche il padre, non c’è nessun problema in questo momento. C’è un progetto e un allenatore che punta su di lui e noi tutti a Barcellona vogliamo che resti a giocare in questo club“.

Bartomeu si Lautaro

Il numero uno del Barcellona ha parlato anche del futuro di Lautaro Martinez e della volontà del club spagnolo di acquistarlo dall’Inter magari non in questa sessione di mercato

“Abbiamo parlato con l’Inter per mesi di Lautaro, poi dopo la ripresa tutto è cambiato e abbiamo dovuto fermare la trattativa perché stavano iniziando le varie competizioni. Ora l’Inter sta giocando l’Europa League, vedremo il nostro nuovo allenatore cosa chiederà per il ruolo di prima punta”.

