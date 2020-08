Coronavirus, due positivi alla Roma: il comunicato (UFFICIALE)

Coronavirus, colpita anche la Roma Primavera: due giovani hanno contratto il virus

Brutte notizie dall’infermeria di casa Roma, il Coronavirus torna a far tremare anche il mondo del pallone. Il calcio italiano era ripartito, con i campionati che si sono da poco conclusi e, adesso, si giocheranno solo altre due partite in Europa. Champions ed Europa League faranno da chiosa a questa tremenda stagione, che ha visto un calcio senza tifosi e una situazione tragica vissuta in diversi Paesi, il nostro tra i più colpiti.

Roma, due casi di Covid in Primavera: il comunicato ufficiale del club

Nella giornata di ieri era arrivato il comunicato di un altro club di Serie A, precisamente il Cagliari, che annunciava la positività del suo calciatore, Kiril Despodov. Nel corso di quest’oggi, invece, è la Roma a lanciare l’allarme. Di seguito, le parole apparse sul sito ufficiale del club.

“I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore. Il Club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa. Questa, compresa della sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi. Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore”.

Non è stato dunque svelato il nome dei due ragazzi che hanno contratto il Coronavirus, all’interno della Roma. C’è da preoccuparsi per quel che riguarda la ripresa della Serie A. Tra esattamente un mese i club saranno pronti a ritornare in campo. L’augurio è che ben presto, tutta questa situazione caotica, possa cessare, per un ritorno alla completa normalità.