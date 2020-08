Calciomercato Verona, Vlahovic è un obiettivo: le ultime

Calciomercato Verona, il sogno Vlahovic diventa un obiettivo: Juric è a caccia di un attaccante

L’identikit per quello che è il perno che serve ad Ivan Juric, porta al nome di Dusan Vlahovic. Il calciomercato dell’Hellas si accende sull’asse Verona-Firenze, perché non ci sarebbero solo il Milan e altri club blasonati in Italia sul giovane talento della Fiorentina. Al contrario, l’Hellas Verona ha voglia di confermarsi nella prossima stagione, motivo per cui, avrebbe deciso la società di Setti, a puntare proprio sul centravanti classe 2000.

Vlahovic, ecco perché il Verona sarebbe in vantaggio sulle altre

Ha brillato in questa stagione, facendo venir fuori il suo talento in Serie A, alla sua prima annata italiana. Dusan Vlahovic è finito nel mirino dell’Hellas Verona, calciatore che potrebbe salutare il club di Rocco Commisso. Si, perché quest’ultimo sembra intenzionato a puntare su attaccanti diversi. Uno di questi è sicuramente Patrick Cutrone, calciatore che verrà riconfermato per la prossima stagione, ma l’obiettivo dei viola è l’ex Milan, Piatek. Potrebbe tornare in Serie A il centravanti polacco, dopo una buona esperienza in Germania con l’Herta Berlino. A favorire la trattativa verso il club scaligero, è la richiesta che arriverebbe dall’Hellas. A differenza degli altri club, andrebbe in prestito a Verona, ed è la soluzione più gradita dalla stessa Fiorentina che vuole liberarsene solo per farlo giocare di più, non per perderlo a titolo definitivo.