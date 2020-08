Calciomercato Udinese, Fofana cambia squadra: c’è l’annuncio (UFFICIALE)

Calciomercato Udinese, Fofana finisce al Lens: ora è anche ufficiale

E’ stato a lungo nel mirino dell’Inter, per quel che concerne il calciomercato e parliamo del centrocampista ormai exUdinese, Seko Fofana. Il tuttocampista ivoriano è un nuovo calciatore del Lens, club francese che ha fortemente puntato su di lui. Il club è appena salito in Ligue 1, campionato che prenderà il via proprio nel prossimo week-end.

“E’ un giorno che aspettavo da tanto”, le prime parole dell’ormai ex Udinese, Seko Fofana

E’ arrivato nel corso dell’ultim’ora il comunicato ufficiale dell’Udinese, che annuncia di aver ceduto le prestazioni sportive di Seko Fofana, al Lens. Il club francese se lo è aggiudicato per una cifra di 15 milioni di euro (bonus compresi). Dopo le visite mediche è infatti arrivata la firma sul contratto, che lo legherà al club transalpino per ben quattro anni. Oltre al comunicato dell’Udinese, sono state pubblicate sul sito del Lens le sue prime parole: “Il club ha contattato i miei agenti, quando il Lens ti chiama, ti devi sentire importante. Avevo altre richieste, ma sono al posto giusto. Questo è un giorno che aspettavo da tanto”.

Il comunicato dell’Udinese

“Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana. Il classe ’95, era stato acquistato, nell’estate del 2016, dal Manchester City ed ha disputato, con la maglia bianconera, 119 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 13 reti, tutte realizzate in campionato. Nell’ultima stagione il centrocampista ivoriano è sceso in campo in 32 occasioni in campionato segnando 3 gol aggiungendo tre presenze in Coppa Italia. A Seko i migliori auguri per la sua nuova esperienza professionale”.