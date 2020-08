Calciomercato Torino: colpo in arrivo dal Leicester

Calciomercato Torino, Praet può tornare in Serie A

E’ la nuova suggestione per il calciomercato del Torino di Marco Giampaolo, nuovo tecnico dei granata che potrebbe ripartire da uno dei suoi pupilli. E’ complessa la strada che porta a Linetty, che ha creato un po’ di caos tra Cairo e Ferrero, il Torino potrebbe virare verso un altro giocatore in chiave Samp, ma ex, perché si tratta appunto di Dennis Praet.

Torino, Praet e Giampaolo ancora insieme: Urbano Cairo pronto ad accontentare il suo nuovo allenatore

Dopo un solo anno lontano dalla Serie A, potrebbe tornare nel massimo campionato italiano, salutando così il Leicester che gli ha concesso in questa complessa stagione ben 27 apparizioni in campionato con la maglia delle foxes, trovando anche un gol in Premier League. Come riportato dai colleghi di Fantacalcio.it, il centrocampista sarebbe diventato un obiettivo del club granata, con Ubrano Cairo pronto ad accontentare il suo allenatore. Il motivo che spingerebbe il calciatore belga ad accettare la destinazione, sarebbe legato al minutaggio. Con il Leicester lo ha ottenuto, come appena evidenziato, ma lui ha voglia di essere un perno principale del club per il quale giocherà. Ha voglia di conquistare la nazionale, provare a diventare un punto fermo del suo Belgio.