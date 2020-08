Calciomercato Real Madrid: occhio al colpo dall’Inter

Inter, è allarme Blanco. Secondo le ultime di mercato, il club spagnolo sarebbe pronto ad investire sul mercato per un grande attaccante.

Mercato Inter 2020: Lukaku nel mirino del Real Madrid

Il club spagnolo, infatti, guarda anche in casa Inter per l’attaccante. Tra gli obiettivi di mercato ci sarebbe anche Romelu Lukaku.

Secondo quanto riportato da Le10Sport.com, infatti, i Blancos avrebbero pensato anche al belga per prendere i posto dell’attaccante Benzema.

Il francese ha brillato anche in questa stagione ed ha trascinato la formazione di Zidane alla vittoria della Liga. Tuttavia la sua età ha cominciato a far riflettere la dirigenza spagnola. Per questo tra i calciatori sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe anche il gigante Lukaku dell’Inter che in questa stagione sta impressionando per rendimento soprattutto in Europa League.

Ultime Inter: altri nomi per il Real Madrid

Per fortuna dei nerazzurri, sul taccuino delle Merengues ci sarebbero anche altri nomi. Tra questi Eling Haaland, Kylian Mbappé e Sadio Mané.

Tre nomi difficilissimi da raggiungere così come Lukaku dell’Inter. Il belga, infatti, è arrivato lo scorso anno per 70 milioni. Un prezzo elevatissimo che il Real Madrid in questo momento dovrebbe aumentare maggiormente per convincere l’Inter a cederlo. Difficile che questo accada ma dopo Lautaro Martinez, anche Lukaku è finito sotto la lente di ingrandimento della Liga.

