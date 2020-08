Calciomercato Napoli: vertice a Capri, due colpi in attacco

Napoli, si continua a lavorare sul mercato. Nel vertice di oggi decise le strategia per l’attacco.

Mercato Napoli 2020: Boga e Under, gli azzurri li vogliono entrambi

Il Napoli lavora sul mercato. Come riportato da Sky Sport, infatti, la società partenopea starebbe lavorando su nuovi colpi di mercato per la prossima stagione: Boga e Under.

Il vertice per decidere le strategie sarebbe andato in scena a Capri, nel pomeriggio di oggi.

Sull’isola bella ci sarebbe stato un summit di mercato con De Laurentiis che ha incontrato i propri dirigenti, Giuntoli in primis, per parlare delle prossime mosse di mercato.

Napoli: due colpi

Gli azzurri dopo la giornata di oggi sarebbero pronti a chiudere per Boga del Sassuolo senza però perdere di vista anche Cengiz Under in uscita dalla Roma.

Il Napoli, infatti, per il ruolo di esterno pensa ad entrambi i calciatori in maniera tale da salutare sia Lozano che Youner. Il turco, infatti, arriverebbe prescindere dall’acquisto dell’attaccante neroverde.

Per convincere il Sassuolo, il Napoli potrebbe utilizzare il cartellino del giovane Tutino. Mentre per arrivare a Under della Roma il Napoli sarebbe disposto a privarsi di Arek Milik.

Il problema, tuttavia, sarebbe l’accordo già raggiunto tra Milik e la Juventus. Il polacco, infatti, aspetta che siano i bianconeri a chiudere l’accordo con il Napoli.

