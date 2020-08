Calciomercato Napoli: le ultime su Veretout e Hysaj

Napoli, difficile arrivare a Veretout della Roma con un anno di ritardo. Elseid Hysaj potrebbe lasciare gli azzurri dopo questa stagione

Mercato Napoli 2020: lontano Veretotut, Hysaj chiede spazio

Mario Giuffredi – agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj e Mario Rui – ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Kiss Kiss:

“Le conferme ed i prolungamenti di contratto di Di Lorenzo e Mario Rui sono dei segnali importanti. In questo modo il Napoli ha voluto dare un indirizzo preciso a tutti sulla sua progettualità“.

“Per Hysaj il discorso è molto diverso e mi auguro si risolverà più in avanti. Bisognerà capire quali sono le esigenze tecniche del Napoli. Elseid è in scadenza e bisognerà sapere se il club punta ancora forte su di lui. Ha 250 presenze in azzurro ed è stato un punto fermo di Sarri così come ora lo è di Gattuso“.

Giuffredi su Veretotut

Il procuratore ha parlato anche del mercato in entrata del Napoli:

“Veretout vuole restare alla Roma e non ha intenzione di cambiare ancora squadra. Ora c’è da capire se la nuova proprietà giallorossa vorrà credere in lui e come sarà il nuovo progetto“

“Sepe è una delle mie più grandi soddisfazioni. Gigi negli ultimi due anni ha giocato due campionati importanti ed il suo rendimento è stato super. Il Torino resta una piazza storica e di grande livello. Ma su di lui ci sono almeno altre 5 squadre così come su Faraoni. Il Napoli? Tutto dipende anche da Hysaj. Se va via, l’esterno del Verona può prenderne il posto”.

