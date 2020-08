Calciomercato Napoli, rilancio per Koulibaly: si chiude

Il Napoli continua le trattative in entrata, ma con il freno leggermente tirato. Adesso la società si concentra sulle cessioni da ufficializzare nei prossimi giorni. Tra i vari calciatori ci sono Allan e Koulibaly pronti a salutare la città partenopea per approdare in Premier League. Intanto, il presidente De Laurentiis e mister Gennaro Gattuso si sono incontrati a Capri in queste ore per parlare dei paini di mercato. Comunicati anche i rinnovi di contratto nelle ultime ore.

Napoli, rinnovi di contratto: ora le cessioni

Il Napoli ha ufficializzato in queste ore i rinnovi di contratto di Elmas, Mario Rui e Di Lorenzo. Tutti e tre i calciatori firmano fino al 2025. Adesso le cessioni, con i dialoghi che vanno avanti tra il Napoli e i club che sono sulle tracce di Allan e Koulibaly. La distanza continua ad assottigliarsi e le trattative potrebbero chiudersi da un momento all’altro.

Napoli, nuova offerta del Manchester City per Koulibaly

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester City è deciso nel voler acquistare una volta e per tutte Kalidou Koulibaly. Arriva l’ennesimo rilancio per il difensore senegalese da parte del club inglese, con 70 milioni di euro messi sul piatto, ma il presidente De Laurentiis resta fermo sulla propria richiesta di 90 milioni. Possibile che la trattativa però si riesca a chiudere intorno agli 80 milioni. Settimana decisiva.